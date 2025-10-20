Наука и техника
Российский «Кречет» с ИИ установили на крупнокалиберный пулемет

Лаборатория ППШ: Комплекс «Кречет+» с ИИ установили на КПВТ для борьбы с дронами
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Лаборатория ППШ»

Тепловизионный прицельный комплекс «Кречет+» установили на крупнокалиберный пулемет КПВТ, который используют для борьбы с дронами. Об этом сообщила компания-разработчик «Лаборатория ППШ» в Telegram.

Производитель показал видео, демонстрирующее работу пулемета с «Кречетом+». В состав комплекса входит дисплей, позволяющий видеть цели и наводить оружие, и тепловизионный прицел. Отмечается, что «Кречет+» получил элементы искусственного интеллекта (ИИ), которые позволяют обнаруживать и сопровождать цели.

КПВТ, который использует патроны 14,5х114 миллиметров, способен поражать воздушные цели на дальности до 2000 метров. Боевая скорострельность пулемета составляет 70-80 выстрелов в минуту.

Ранее в октябре стало известно, что российский боевой модуль «Спица», который разработали для бронеавтомобилей, превратили в средство борьбы с дронами. Модуль в антидроновом исполнении разместили на стационарной позиции.

