Ценности
10:09, 20 февраля 2026

Эмили Ратаковски показала интимное фото с бывшим возлюбленным Дуа Липы

Модель Эмили Ратаковски показала фото поцелуя с режиссером Роменом Гаврасом
Карина Черных
Карина Черных

Фото: @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала фото поцелуя с бывшим возлюбленным британской певицы косоварского происхождения Дуа Липы. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 34-летняя манекенщица запечатлена целующейся с 44-летним французским режиссером Роменом Гаврасом. При этом на нем видно, что экс-избранник Липы схватил одной рукой новую избранницу за шею, а другой — прижал к себе.

Кроме того, Ратаковски поделилась еще одним интимным кадром с режиссером. На нем она позировала в ярко-красном платье с вырезом на спине, высунув при этом язык. Гаврас, в свою очередь, предстал в черном наряде.

О предполагаемом романе знаменитостей стало известно в ноябре 2025 года. Пара попала в объективы папарацци во время прогулки по Нью-Йорку.

