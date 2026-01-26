Продажи слабоалкогольных напитков в России рухнули

РАТК сообщил о падении продаж слабоалкогольных напитков в России в восемь раз

По итогам 2025 года розничная продажа алкоголя в России сократилась на 9,3 процента, до 205,8 миллиона декалитров. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК), приведенные без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, пишет «Коммерсантъ».

Самое сильное снижение зафиксировано в сегменте слабоалкогольных напитков — их продажи рухнули на 87,3 процента, до 1,53 миллиона декалитров, то есть почти в восемь раз.

Продажи водки сократились на 3,6 процента, до 73,3 миллиона декалитров, коньяка — на 9,2 процента, до 15 миллионов декалитров, а всего напитков крепостью выше девяти градусов продажи на 1,1 процента меньше, чем в 2024 году — 119,98 миллиона декалитров. Исключением среди общего снижения стал сегмент ликероводочных изделий, в котором продажи увеличились на 12,7 процента, до 18,8 миллиона декалитров.

Виноградных вин в прошлом году продали 56 миллионов декалитров (минус 1,9), игристых — 2,7 миллиона декалитров (минус 3,2 процента), ликерных — 1,15 миллиона декалитров (минус 10,7 процента), а плодовой алкогольной продукции — 2,5 миллиона декалитров (минус 73,1 процента).

Ранее РАТК сообщил, производство в России сидра за минувший год увеличилось на 27,8 процента, что позволило ему стать самой быстрорастущей категорией среди слабоалкогольных напитков.