Экономика
11:37, 22 января 2026Экономика

Популярность сидра в России взлетела

РАТК: Самой быстрорастущей категорией среди слабоалкогольных напитков стал сидр
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Prokopenko / Shutterstock / Fotodom

По итогам 2025 года производство в России сидра увеличилось на 27,8 процента, что позволило ему стать самой быстрорастущей категорией среди слабоалкогольных напитков. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) пишут «Ведомости».

В общей сложности за год выпущено 13,48 миллиона декалитров этого напитка. Во многом столь резкий рост обусловлен низкой базой, однако в случае медовухи, которой производят в три раза меньше, рост составил только 11,1 процента, а производство пуаре и вовсе упало на 8,2 процента, до 214,8 тысячи декалитров.

Читайте подробнее: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2026/01/22/1170886-sidr-stal-kategoriei?from=copy_text.

Производство пива крепостью 0,5-8,6 процента сократилось на 1 процент, до 768,8 миллиона декалитров, а пивных напитков — выросло на 1,9 процента до 13,2 миллиона декалитров.

Первый зампред совета Союза российских пивоваров Игорь Хавский отметил, что у производителей сидра прошел период экспериментов и теперь на рынке появились компании, способные конкурировать с импортом. Также свое влияние оказывает интерес потребителей к слабоалкогольным вкусовым напиткам из натурального сырья.

Однако соучредитель сидродельни «Трубачеевка» Ольга Ефремова заметила, что официальные темпы роста искажаются тем, что отдельные крупные игроки, занимавшиеся выпуском виноградосодержащих и плодовых напитков, перешли в категорию сидра только для снижения акцизной нагрузки, так как для него акциз в пять раз меньше.

Независимый эксперт по алкогольному рынку Алексей Небольсин объяснил, что в ряде случаев в таком «сидре» отсутствует даже яблочное сырье, то есть речь идет о плодово-алкогольной или виноградосодержащей продукции, замаскированной под сидр.

