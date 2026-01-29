Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:30, 29 января 2026Экономика

В России сократили производство спирта

Производство этилового спирта в России снизилось в 2025 году на 10 %
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Производство этилового спирта в России снизилось в 2025 году на 10,04 процента, до 76,49 миллиона декалитров. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля пишет «Коммерсантъ».

Среди причин такой динамики называют падение продаж водки, а также сформированные еще годом ранее большие складские запасы, из-за которых в первой половине 2025-го падение спроса, по словам гендиректора ООО «Ренессанс» Максима Текутьева, падение спроса составило 20-30 процентов.

Эксперты ожидают сохранения непростой ситуации с производством спирта, на которое будет давить в том числе и ситуация с акцизами, говорится в публикации. С начала прошлого года акциз на фармацевтический спирт был введен в размере 740 рублей за литр, что связано, как отметил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, с противостоянием нелегальному сбыту такого спирта для производства алкоголя. Акциз на продукцию крепче 18 процентов вырос в 2026-м на 11,4 процента, до 824 рублей за литр спирта.

Российское производство водки сократилось в 2025 году на 4,2 процента, до 79,32 миллиона декалитров. Падение выпуска коньяка составило 13,3 процента со снижением до 8,37 миллиона декалитров, а в целом алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи было произведено на 5,3 процента меньше чем в 2024-м.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    В России испытали блок управления для турелей на базе ИИ

    В России предложили не включать выходные в число дней отпуска

    Каллас допустила серьезные территориальные уступки Украины

    Седокова показала покрытое красными пятнами тело со словами «все горит»

    В подполье раскрыли подробности деятельности против ВСУ

    Стали известны подробности о мучивших российскую школьницу «гонителей дьявола»

    У мандариновых елок в центре Москвы произошла поножовщина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok