В России сократили производство спирта

Производство этилового спирта в России снизилось в 2025 году на 10 %

Производство этилового спирта в России снизилось в 2025 году на 10,04 процента, до 76,49 миллиона декалитров. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля пишет «Коммерсантъ».

Среди причин такой динамики называют падение продаж водки, а также сформированные еще годом ранее большие складские запасы, из-за которых в первой половине 2025-го падение спроса, по словам гендиректора ООО «Ренессанс» Максима Текутьева, падение спроса составило 20-30 процентов.

Эксперты ожидают сохранения непростой ситуации с производством спирта, на которое будет давить в том числе и ситуация с акцизами, говорится в публикации. С начала прошлого года акциз на фармацевтический спирт был введен в размере 740 рублей за литр, что связано, как отметил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, с противостоянием нелегальному сбыту такого спирта для производства алкоголя. Акциз на продукцию крепче 18 процентов вырос в 2026-м на 11,4 процента, до 824 рублей за литр спирта.

Российское производство водки сократилось в 2025 году на 4,2 процента, до 79,32 миллиона декалитров. Падение выпуска коньяка составило 13,3 процента со снижением до 8,37 миллиона декалитров, а в целом алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи было произведено на 5,3 процента меньше чем в 2024-м.

