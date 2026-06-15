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11:44, 15 июня 2026Экономика

Нефть подешевела до нового минимума

Биржевая цена WTI упала ниже 80 долларов за баррель впервые с 17 апреля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Вслед за эталонной североморской маркой нефти Brent до нового минимума подешевел американский сорт West Texas Intermediate (WTI). Об этом свидетельствуют данные Investing.

В ходе торгов в понедельник, 15 июня, котировки WTI опустились ниже 80 долларов за баррель. Столь низких значений на бирже не фиксировалось с 17 апреля.

На минимуме стоимость американского сорта сырья падала до 79,71 доллара. К 11:35 по московскому времени котировки поднялись до 80,33 доллара. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило 5,36 процента, или 4,55 доллара.

Основные мировые марки нефти стремительно дешевеют на фоне заявления президента США Дональда Трампа о достижении договоренности с Ираном по мирной сделке. Подписание соглашения намечено на пятницу, 19 июня, пояснил глава Белого дома. Одними из главных условий соглашения, отметил он, станут открытие Ормузского пролива и отказ Ирана от взимания пошлин за безопасный проход иностранных судов.

Анонс скорого завершения войны на Ближнем Востоке поубавил опасения участников фондового рынка по поводу рисков затяжной блокады ключевой логистической артерии в регионе. Открытие Ормузского пролива должно сократить разрыв между глобальным спросом и предложением сырья и способствовать притоку дополнительных партий нефти из стран Персидского залива, объясняют эксперты. Все это, как ожидается, поможет снизить дефицит сырья в мире, что поспособствует возвращению глобальных цен на нефть к докризисному уровню.

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