Автор закона о регулировании алкоголя предложил способ борьбы с «боярышником»

Автор законопроекта о госрегулировании алкоголя, общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Виктор Звагельский предложил уравнять стоимость спиртосодержащих настоек и водки. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Надо поднимать акциз на всю спиртосодержащую продукцию в пределах разумного, чтобы цены были сопоставимыми с водкой. Сегодня этот дисбаланс цен дает вот такой отрицательный эффект», — пояснил Звагельский, комментируя случай массового отравления в Иркутске. По его словам, необходимо также переходить на жесткую рецептурную форму отпуска препаратов, содержащих спирт.

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«Сегодня стоимость недорогой легальной водки (минимальная розничная цена — 190 рублей — прим. «Ленты.ру») вполне вписывается в потребительскую корзину россиянина. Разница в цене между тем же "боярышником" (средняя стоимость бутылочки — 20-25 рублей — прим. «Ленты.ру»), который употребляется не по назначению, и алкогольной продукцией — для кого-то существенная. Нужно не снижать цены на водку, а поднимать акцизы на "боярышник" и всю спиртосодержащую продукцию», — отметил омбудсмен.

Ранее 21 декабря в Минздраве предложили ограничить продажу настойки боярышника. В ведомстве считают, что в одни руки не следует отпускать более двух флаконов по 25 миллилитров. В тот же день президент России Владимир Путин поручил правительству ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции.

В середине декабря в Иркутске и области произошло массовое отравление поддельным спиртосодержащим косметическим средством «Боярышник». Местный минздрав заявил, что причиной стал содержащийся в средстве для ванн метанол, хотя на этикетке был заявлен этиловый спирт. Число пострадавших в результате отравления жидкостью «Боярышник» достигло 102 человек, 61 скончался. В регионе ввели режим ЧС. 21 декабря в Иркутске был объявлен днем траура.