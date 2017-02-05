Эксперты предрекли 15-процентный рост цен на шампанское в 2017 году

Цена недорогого шампанского в России может вырасти в 2017 году на 15 процентов из-за увеличения акциза. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает Rambler News Service.

По словам президента компании «Абрау-Дюрсо» Павла Титова, рост акциза на 10 процентов почти не повлияет на стоимость игристого вина премиум-класса, но отразится на продукте для массового потребителя. «Чем меньше общая цена вина, тем большую роль играет доля акциза в этом вине», — сказал он.

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Повышение акцизов на вино принесет в бюджет два миллиарда рублей дополнительных сборов, но для бизнеса это негативный сигнал, считает Титов. «Мне кажется, это не тот результат, который очень важен для государственной казны. А бизнес демотивирован и отвернулся от дальнейших перспектив», — подчеркнул он.

Акцизы на алкоголь повышены в России с 1 января 2017 года. Это произошло после того, как с началом нового года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс. Акциз на шампанское, изготовленное из иностранного сырья, составит 36 рублей за литр (в 2016 году сбор составлял 26 рублей). Ставка акциза на шампанское, для производства которого использовался выращенный в России виноград, увеличилась на рубль — до 14 рублей.