В России повысились акцизы на алкоголь

Акцизы на алкоголь повышены в России с 1 января 2017 года. Это произошло после того, с началом нового года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс.

Так, акциз на шампанское, изготовленное из иностранного сырья, составит 36 рублей за литр (в 2016 году сбор составлял 26 рублей). Ставка акциза на шампанское, для производства которого использовался выращенный в России виноград, увеличилась на рубль — до 14 рублей.

Акциз на вина иностранного производства составят 18 рублей за литр, а ставка сбора на сидр, пуаре и медовуху повысились до 21 рубля (было 20 рублей).

Акциз на крепкий алкоголь (с долей спирта более девяти процентов) увеличится с 500 рублей за литр в 2016 году до 523 рублей.

Кроме того, с 1 января изменился принцип распределения доходов акцизов между федеральным и региональными бюджетами. Доля поступлений в бюджеты субъектов России увеличится с 50 до 60 процентов.