Финансы
 

Стоимость бензина в России превысила цены на топливо в США

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АЗС
АЗС

Бензин в США в первом квартале 2017 года стал в среднем дешевле, чем в России. Таковы результаты исследования агентства Bloomberg.

Разница в цене заметна, если за единицу измерения взять американский галлон, который составляет 3,785 литра. По состоянию на 19 марта его средняя стоимость за три месяца в США составила 2,57 доллара, а в России — 2,58 доллара, что эквивалентно 145,6 рубля.

Если же измерять бензин в литрах, то цена будет одинаковой — 0,68 доллара, или 38 рублей.

Исследование Bloomberg включает данные по 61 стране. В среднем по всем из них цены на бензин за квартал повысились на 1,4 процента.

Согласно данным Росстата, цены на бензин в феврале в среднем по стране выросли на 0,6 процента к январю и на 5,8 процента к февралю 2016-го. На наблюдаемых статистическим ведомством АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 34,8 до 37,6 рубля за литр, марки АИ-95 и выше — от 37,9 до 41,9 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 35 до 36,89 рубля за литр, марки АИ-95 и выше — от 38,5 до 40,94 рубля за литр.

По данным на 20 апреля, потребительские цены на бензин в России за неделю с 10 по 16 апреля выросли на 0,1 процента.

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