В Магадане частично отказались от талонов на бензин

В Магадане частично сняли ограничения на продажу бензина АИ-95. Об этом в пятницу, 27 января, РИА Новости сообщил представитель предприятия-поставщика топлива.

По его словам, в порт Магадана зашел танкер «Игрим» с топливом. «Танкер прибыл, идет разгрузка. Частично ограничения по продаже бензина АИ-95 на заправках Магадана уже сняты. Бензин постепенно на них завозят», — отметил собеседник агентства. По его словам, полностью талоны отменят к 30 января. В ближайшее время ожидается приход еще одного танкера.

23 января стало известно, что на автозаправочных станциях Магадана введена продажа бензина АИ-95 по талонам из-за дефицита топлива этой марки. Отмечалось, что временное ограничение связано с неисправностью танкера, доставляющего нефтепродукты в регион. Дефицита остальных видов нефтепродуктов в Магаданской области зафиксировано не было.

Цены на бензин были взяты под контроль областным правительством. В настоящее время литр АИ-92 на АЗС Колымы стоит 45,03 рубля, АИ-95 — 47,27 рубля, АИ-98 — 52,2 рубля.