Названа дата отмены талонов на бензин в Магаданской области

Талоны на покупку бензина АИ-95, введенные в Магаданской области, будут отменены 29-30 января. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Ограничительные меры были введены 12 января из-за дефицита топлива, возникшего в связи с неисправностью танкера, который осуществлял доставку нефтепродуктов в регион.

«26-27 января ожидается подход танкера со 145 тоннами бензина АИ-95 (...) Доставка бензина, в том числе АИ-95, запланирована также и в последующие сроки, обеспечивающие бесперебойное снабжение», — отмечается в сообщении правительства.

В правительстве также сообщают, что регион «в достаточном количестве» обеспечен всеми остальными видами автомобильного топлива.

По данным департамента цен и тарифов Магаданской области, в настоящее время литр АИ-92 на АЗС Колымы стоит 45,03 рубля, АИ-95 — 47,27 рубля, АИ-98 — 52,20 рубля. Литр дизельного топлива обходится в 45,80 рубля.