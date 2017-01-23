В Магадане ввели талоны на бензин

Продажа бензина АИ-95 по талонам введена на автозаправочных станциях Магадана из-за дефицита топлива этой марки. Об этом сообщает в понедельник, 23 января, «Интерфакс» со ссылкой на департамент цен и тарифов правительства Магаданской области.

«Временное ограничение связано с неисправностью танкера, осуществляющего доставку нефтепродуктов в регион. Дефицита остальных видов нефтепродуктов в Магаданской области не наблюдается», — отметили в департаменте, заверив, что запасов топлива «достаточно для удовлетворения потребности автолюбителей региона».

Вопрос о ценах на бензин находится на контроле правительства области. В настоящее время литр АИ-92 на АЗС Колымы стоит 45,03 рубля, АИ-95 — 47,27 рубля, АИ-98 — 52,20 рубля.