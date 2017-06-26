Минпромторг разрешил покупать алкоголь по автоправам и паспорту болельщика

Министерство промышленности и торговли России опубликовало приказ, разрешающий покупать алкоголь по водительским правам и паспорту болельщика. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом по паспортам болельщика подтвердить свой возраст для покупки алкоголя можно будет только до 31 декабря 2018 года. Эти документы выдаются иностранным гостям для доступа на стадионы во время Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

До этого момента алкоголь можно было приобрести по паспорту гражданина России, загранпаспорту, виду на жительство, удостоверению беженца, временному удостоверению личности и другим схожим документам.

20 июня Министерство финансов поддержало поправки сенатора Геннадия Орденова об отмене работающего с 2012 года запрета на продажу алкоголя на автозаправочных станциях (АЗС). Документ также согласовали Минюст, Минэкономразвития, Минпромторг и Росалкогольрегулирование. При этом МВД и Роспотребнадзор выступили против него: по их мнению, это противоречит политике по снижению злоупотреблений спиртным