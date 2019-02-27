Придуман способ борьбы с недобросовестными заправками

У правительства есть инструмент борьбы с недобросовестными автозаправочными станциями (АЗС), заявил в интервью «Газете.Ru» министр энергетики Александр Новак.

По его словам, таким инструментом может стать перенос акциза на бензин и другие нефтепродукты с производителей — нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на продавцов — АЗС.

«Ведь сегодня автозаправки не уплачивают акциз, и это им позволяет заниматься махинациями, в том числе, как вы говорите, разбодяживать, разводить и продавать некачественный продукт. Платя акциз, они просто не будут иметь такой возможности, потому что тогда стоимость топлива будет совершенно другая», — сказал Новак.

Такая мера не должна отразиться на внутреннем рынке топлива, уверен министр, поскольку добросовестные АЗС будут в состоянии обеспечить потребности российских потребителей. Сейчас, по словам Новака, мониторинговые службы Минэнерго регулярно выявляют случаи фальсификации топлива на АЗС.

Ранее с предложением перенести обязанность уплачивать акциз на нефтепродукты с НПЗ на АЗС к правительству обращались нефтяные компании.

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