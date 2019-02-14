Россиян лишили надежд на дешевый бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак исключил возможность снижения цен на бензин в России в обозримом будущем. По его словам, это обусловлено рыночными механизмами. Слова чиновника приводит РБК.

«Рыночные механизмы не предполагают, что цены сойдут с того пьедестала, на который они забрались. Мы стремились сдержать галопирующий рост цен. Задача снижения цен труднодостижима в условиях рыночной экономики», — заявил Козак, отметив, что Россия оказалась в сложной ситуации: цены на бензин попали в зависимость от мировых нефтяных котировок и курсов валют.

По словам вице-премьера, в настоящий момент российский рынок для нефтяников «более премиальный, чем внешний», а ограничения со стороны правительства привели к тому, что на отечественном рынке появился избыток товаров, но цены на них, по мнению Козака, не пойдут вниз из-за рыночных механизмов.

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В то же время чиновник допускает, что снижение цен в принципе возможно. По его словам, то символическое снижение цен на бензин, которое наблюдается в некоторых регионах, — это временное явление, причем скоро цены снова пойдут вверх в связи с началом сельскохозяйственного сезона и роста спроса на топливо.

При этом Козак не упомянул искусственные ограничения для российских нефтяников и соглашение между крупнейшими нефтяными компании и правительством, согласно которому власти обязали нефтяников заполнить российский рынок бензином.

Более того, соглашение предполагало заморозку цен на бензин в тот момент, когда цены на нефть были на годовых максимумах, — нефтяники согласились на такие условия, так как они фактически полностью фиксировали все возможные издержки: цены на бензин были на исторических максимумах и они же сохранялись, даже в случае снижения стоимости нефти, что в итоге и произошло. Падение цен на нефть делало российский рынок привлекательнее иностранного, так как цены были заморожены правительством на максимумах и не могли быть снижены, согласно рыночным принципам, вслед за падением цен на нефть.

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