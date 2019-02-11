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Названы регионы России с самым доступным бензином

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Самый доступный бензин в России оказался в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу РИА Новости.

Эксперты рассчитали объем топлива марки Аи-92, который жители разных регионов могут приобрести на среднемесячную зарплату. Лидерами по этому показателю стали в основном северные территории России, а также Москва и Санкт-Петербург.

В Ямало-Ненецком автономном округе на среднюю зарплату можно приобрести чуть больше двух тысяч литров бензина, что стало самым высоким показателем. На втором месте рейтинга расположилась Москва с 1699 литрами, за ней следует Ненецкий автономный округ (1588 литров).

Наименее доступным бензин оказался для жителей Северного Кавказа. Они могут приобрести в три-четыре раза меньше топлива, чем лидеры рейтинга. Самый низкий показатель у Дагестана: там на среднюю зарплату можно купить 483 литра бензина.

4 февраля стало известно, что Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина для населения. Литр Аи-95 здесь стоит в среднем 45 рублей. Лидером рейтинга стал Казахстан с показателем 30,9 рубля за литр.

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