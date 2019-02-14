России предсказали переизбыток бензина

В России возник профицит мощностей по выпуску бензина, из-за чего предприятия могут столкнуться с проблемами при сбыте топлива, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на презентацию Argus Consulting.

Отмечается, что после того как в прошлом году начали работу новые установки на «Танеко» и Антипинском НПЗ, мощности по производству бензина выросли почти на два миллиона тонн.

Еще девять нефтеперерабатывающих заводов планируется модернизировать до 2026 года, за счет этого производство бензина класса «Евро-5» вырастет на три миллиона тонн.

По экспертным оценкам, внутренний спрос на бензин растет низкими темпами, а на экспортных рынках ужесточается конкуренция. За счет этого производители могут столкнуться с профицитом и вынуждены будут искать более эффективные каналы сбыта.

По данным исследования, проведенного по заказу РИА Новости, самый доступный бензин в России продается в настоящее время в Ямало-Ненецком автономном округе. Там на среднюю зарплату можно приобрести чуть больше двух тысяч литров топлива, что стало самым высоким показателем. На втором месте рейтинга расположилась Москва с 1699 литрами, за ней следует Ненецкий автономный округ (1588 литров).

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