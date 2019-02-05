Найдены виновные в росте цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла виновных в резких скачках цен на бензин весной-летом 2018 года. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Андрей Цариковский, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, в скачках цен виноваты несколько трейдеров, которых ведомство подозревает в сговоре на торгах. «В прошлом году произошел скачок цен, были очень драматичные события, ряд крупных игроков даже заявили, что не будут участвовать в биржевых торгах, потому что происходит манипулирование ценами на торгах, и они не могут участвовать в нечестной игре», — заявил представитель надзорного ведомства.

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Цариковский рассказал, что ведомство проверило торги того времени и скоро представит материалы дела о коммерческом сговоре в ходе биржевых торгов. По его словам, в отношении трейдеров в самое ближайшее время будут заведены дела.

Ранее во вторник, 5 февраля, стало известно, что в России впервые за долгое время начали падать цены на бензин. Весь 2018 год и начало 2019 года цены на топливо только росли. В 2018 году рост был обусловлен стремлением нефтяников нажиться на курсовой разнице, а в начале 2019 года — повышением НДС и акцизов на топливо. При этом эксперты отмечают, что зафиксированное падение — это лишь временная мера, по итогам года они все равно ждут роста цен на топливо.

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