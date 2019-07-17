Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию

Для обеспечения баланса в деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти могут быть необходимы точечные конституционные новации. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете».

«Больший баланс властей не сводится к задаче обеспечения сдержек и противовесов. Главное, что он должен обеспечивать, — это более высокое качество взаимодействия и согласованности работы государственного механизма. Качество демократического правления», — отмечает он.

Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.

Володин подчеркивает, что об изменении и пересмотре базовых положений основного закона речи не идет.

«Базовые конституционные нормы и ценности неизменны. Другие положения Конституции могут развиваться и адаптироваться к современности», — пишет он.

Ранее Володин уже предлагал позволить Госдуме принимать участие в формировании правительства. В настоящий момент депутаты только дают согласие президенту на назначение главы правительства.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, комментируя эту инициативу, указал на отсутствие необходимости в реформировании Конституции. По его мнению, которое он выразил в статье «25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью», возможны только точечные корректировки для «актуализации статуса органов власти». Однако любые изменения должны пройти стадию обсуждения, подчеркнул глава правительства.

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