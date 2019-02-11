Матвиенко высказалась на тему изменения Конституции

Базовые статьи Конституции не требуют кардинального пересмотра, возникающие вопросы можно решать путем изменений действующего законодательства. Такую точку зрения высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник, 11 февраля, передает РИА Новости.

«Конституция не нуждается в каких-либо кардинальных изменениях ее базовых положений. Я не вижу оснований вторгаться в основную материю Конституции», — сказала сенатор.

Она отметила, что считает справедливыми желания спикера Госдумы Вячеслава Володина усилить контрольные функции парламента, однако это не требует пересмотра базовых статей основного закона.

Матвиенко также отметила, что потенциал Конституции огромен. «И здесь нам, законодателям, предстоит еще много поработать с тем, чтобы этот потенциал заработал в том виде, в каком заложен», — заключила она.

21 января Володин заявил о крене основного закона в пользу исполнительной власти. Это не первое за последнее время высказывание политика на тему возможных конституционных изменений. Так, 25 декабря на встрече с президентом Владимиром Путиным он предложил выяснить работоспособность норм Конституции. Ранее в том же месяце премьер-министр Дмитрий Медведев допустил внесение изменений с целью «актуализации статуса органов власти».

Кремль, в свою очередь, не видит целесообразности в редактировании основного закона.

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