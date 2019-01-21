В Госдуме назвали основную проблему Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Конституции на сегодняшний день отсутствует должный баланс в системе сдержек и противовесов ветвей власти. Его слова приводит ТАСС в понедельник, 21 января.

«Целесообразно расширение полномочий Федерального собрания, в первую очередь в вопросах парламентского контроля правоприменения», — сказал он.

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Володин, ссылаясь на работу председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, отметил крен основного закона в пользу исполнительной власти.

Председатель Госдумы уже высказывался на тему эффективности действующей Конституции. 25 декабря на встрече с президентом Владимиром Путиным он предложил выяснить, насколько «нормы в развитии Конституции работают сегодня». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «каких-либо работ в этом контексте не производится».

Кремль не впервые опровергает информацию о готовящихся конституционных реформах. Песков заявлял об этом 10 декабря, комментируя статью Валерия Зорькина, где говорилось о целесообразности «точечных изменений» в основном законе.

Между тем внесение точечных изменений в документ допускает премьер-министр Дмитрий Медведев. По его мнению, подобные шаги могут потребоваться для «актуализации статуса органов власти».

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