Кремль ответил на новые предложения по Конституции

В Кремле «пока какой-то позиции нет» по переосмыслению российской Конституции на предмет эффективности ряда норм, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РБК в среду, 26 декабря.

«Каких-либо работ в этом контексте не производится», — сказал он, комментируя предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина проанализировать эффективность положений основного закона.

Представитель Кремля назвал мнение Володина по вопросу Конституции «экспертной точкой зрения».

Володин озвучил свою инициативу на встрече с президентом Владимиром Путиным накануне вечером. По его мнению, было бы целесообразно выяснить, насколько «нормы в развитии Конституции работают сегодня». Он подчеркнул, что речи не идет о том, чтобы «замахиваться на основополагающие положения».

Ранее в декабре внесение изменений в Конституцию допустил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, это возможно в целях «актуализации статуса органов власти» или «развития тех или иных прав».

Между тем в Кремле неоднократно опровергали подобные намерения.

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