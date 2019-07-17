Кремль отреагировал на предложения спикера Госдумы по Конституции

В Кремле ознакомились с позицией спикера Госдумы Вячеслава Володина о целесообразности точечного реформирования Конституции, которую он изложил в статье в «Парламентской газете», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 17 июля.

«Конечно, это тема для дискуссии. Он [Володин] изложил свое мнение, свою личную точку зрения, сейчас она дискутируется», — сказал Песков.

Он отметил, что в администрации президента пока нет позиции на этот счет.

Статья председателя нижней палаты парламента была опубликована в среду, 17 июля, утром. В ней Володин рассуждает о поиске эффективного баланса между ветвями законодательной и исполнительной власти. В частности, он предлагает разрешить Госдуме принимать участие в формировании правительства.

Ранее Володин уже озвучивал эту инициативу. В правительстве допускают точечные изменения, не затрагивающие базовых положений, но только после экспертных обсуждений. Премьер-министр Дмитрий Медведев, комментируя эту инициативу, указал на отсутствие необходимости в реформировании Конституции. По его мнению, которое он выразил в статье «25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью», возможны только точечные корректировки для «актуализации статуса органов власти». Однако любые изменения должны пройти стадию обсуждения, подчеркнул глава правительства.

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