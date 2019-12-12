Путин призвал вновь осмыслить Конституцию

Интерпретация и переосмысление основного закона государства — процесс непрерывный, заявил президент Владимир Путин, призвав вновь осмыслить Конституцию. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Сама жизнь, ее развитие требуют все нового и нового осмысления Конституции», — сказал Путин на встрече с судьями Конституционного суда (КС) России в День Конституции 12 декабря.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что несмотря на рост доли россиян, желающих внести изменения в Конституцию, в Кремле таких планов нет. Он также уточнил, что некоторые части документа могут корректироваться с целью соответствия современным реалиям.

О возможности отдельных уточнений в июле заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ранее в том же месяце председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести изменения, чтобы нижняя палата парламента могла принимать участие в формировании правительства.

Путин, являющийся по должности гарантом Конституции, каждый год в декабре встречается с судьями КС. Действующий основной закон был принят 12 декабря 1993 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!