Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки. Это следует из данных опроса фонда «Общественное мнение», с которыми ознакомилось принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Участники опроса отвечали на вопрос, следует ли сегодня пересматривать Конституцию. В прошлом году показатель положительно ответивших составлял 66 процентов, а в 2013 — 44 процента. С 2014 по 2017 годы опросы не проводились.

Материалы по теме «Шла политическая бодяга» В 90-х он написал главный документ страны. Теперь нашлись желающие его изменить

По мнению 17 процентов, никаких изменений вносить в документ не надо. 54 процента считают Конституцию хорошей.

У тех, кто высказался за пересмотр документа, также спросили, какие изменения стоит внести. По мнению 6 процентов, нужны поправки, которые улучшили бы социальную политику. 5 процентов считают, что нужны изменения, которые помогли бы повысить уровень жизни россиян. По 3 процента считают, что нужно улучшать качество бесплатной медицины и образования.

Всего в опросе приняли участие 1,5 тысячи человек из 53 субъектов Российской Федерации.

В августе в России придумали специальное пособие для изучения детьми Конституции, в котором положения документа изложены в стихах. Детская Конституция содержит 121 страницу и рассчитана на школьников от 8 до 14 лет, рассказал один из разработчиков пособия. В стихах пересказаны первые две главы Конституции («Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru