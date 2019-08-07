В России придумали Конституцию для детей в стихах

В России придумали специальное пособие для изучения детьми Конституции, пишут «Известия». В книге положения документа изложены в стихах. В работе над изданием приняли участие эксперты Совета Федерации, Ассоциации юристов России, фонда «Стратегия будущего» и Института развития местных сообществ.
Детская Конституция содержит 121 страницу и рассчитана на школьников от 8 до 14 лет, рассказал один из разработчиков пособия, вице-президент фонда «Стратегия будущего» Антон Семикин. Иллюстрации к книге сделали сами дети в рамках конкурса «Если бы я был президентом», который прошел в школах России в марте — мае 2019 года.
В стихах пересказаны первые две главы Конституции («Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина»). Авторы специально акцентировали внимание на «базовых ценностях», отметил Семикин.
В книге детям рассказали о воинской обязанности:
Когда в твоей защите будет
Нуждаться Родина твоя,
Рука агрессора нависнет,
Сгустятся в небе облака,
Ты на ее защиту встанешь
И в руку ты ружье возмешь
И будешь защищать Россию,
А может, за нее падешь.
Об обязательных платежах:
И как в партнерских отношеньях
От вас обязанностей ждут:
Платить налоги регулярно,
Ведь гражданами нас зовут.
О том, что незнание закона не освобождает от ответственности:
И кто законы нарушает,
Наказан будет тот всегда,
А кто закона вдруг не знает,
Ответит все равно сполна.
Судебная власть в пособии представлена в роли мудрой совы, от «зорких глаз» которой не уйти. В «выписках из дел Лесного судопроизводства» авторы разбирают нарушения гражданских прав на примере сказочных ситуаций. При этом о праве пользования родным языком авторы сообщают на примере украинского кризиса:
Теперь война на Украине,
Где русских тоже много есть,
А им язык их запретили
И разожгли войну и месть.
Ранее, в июле, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что основные положения Конституции России не нуждаются в радикальных поправках, однако отдельные уточнения возможны. По ее словам, она поддерживает усиление роли парламента. Однако спикер Совфеда подчеркнула, что это не сделает Россию парламентской республикой.