В России придумали Конституцию для детей в стихах

В России придумали специальное пособие для изучения детьми Конституции, пишут «Известия». В книге положения документа изложены в стихах. В работе над изданием приняли участие эксперты Совета Федерации, Ассоциации юристов России, фонда «Стратегия будущего» и Института развития местных сообществ.

Детская Конституция содержит 121 страницу и рассчитана на школьников от 8 до 14 лет, рассказал один из разработчиков пособия, вице-президент фонда «Стратегия будущего» Антон Семикин. Иллюстрации к книге сделали сами дети в рамках конкурса «Если бы я был президентом», который прошел в школах России в марте — мае 2019 года.

В стихах пересказаны первые две главы Конституции («Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина»). Авторы специально акцентировали внимание на «базовых ценностях», отметил Семикин.

В книге детям рассказали о воинской обязанности:

Когда в твоей защите будет

Нуждаться Родина твоя,

Рука агрессора нависнет,

Сгустятся в небе облака,

Ты на ее защиту встанешь

И в руку ты ружье возмешь

И будешь защищать Россию,

А может, за нее падешь.



Об обязательных платежах:

И как в партнерских отношеньях

От вас обязанностей ждут:

Платить налоги регулярно,

Ведь гражданами нас зовут.

О том, что незнание закона не освобождает от ответственности:

И кто законы нарушает,

Наказан будет тот всегда,

А кто закона вдруг не знает,

Ответит все равно сполна.

Судебная власть в пособии представлена в роли мудрой совы, от «зорких глаз» которой не уйти. В «выписках из дел Лесного судопроизводства» авторы разбирают нарушения гражданских прав на примере сказочных ситуаций. При этом о праве пользования родным языком авторы сообщают на примере украинского кризиса:

Теперь война на Украине,

Где русских тоже много есть,

А им язык их запретили

И разожгли войну и месть.

Ранее, в июле, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что основные положения Конституции России не нуждаются в радикальных поправках, однако отдельные уточнения возможны. По ее словам, она поддерживает усиление роли парламента. Однако спикер Совфеда подчеркнула, что это не сделает Россию парламентской республикой.

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