В Кремле отреагировали на рост числа желающих изменить Конституцию россиян

Несмотря на рост доли россиян, желающих внести изменения в Конституции, в Кремле таких планов сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Песков рассказал, что ничего не может сказать об этом и что ему «неизвестно о таких планах». Он отметил, что в некоторые части документа могут вносить изменения, поскольку нужно соответствовать сегодняшнему дню.

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«У Конституции есть незыблемая часть, есть часть, которая соответствует каким-то реалиям времени», — пояснил Песков.

Согласно опросу фонда «Общественное мнение», 68 процентов россиян выступают за внесение поправок в Конституцию, и только 17 процентов выступили против. При этом в 2017 году этот показатель составлял 66 процентов, а в 2013 — 44. Чаще всего участники опроса заявили о необходимости поправок, которые улучшили бы социальную политику, уровень жизни, бесплатное образование и медицину.

Конституция России была принята 12 декабря в 1993 году и вступила в силу 25 декабря 1993 года. За 26 лет в документ неоднократно вносили поправки.

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