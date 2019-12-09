Названа причина нарушения прав россиян

Люди не знают своих законных прав, а также не умеют их отстаивать — это становится причиной их нарушения. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

Еще одной важной проблемой Москалькова назвала неисполнение законов, несмотря на то, что законодательные органы стремятся избегать «заведомо неисполнимых норм» в законопроектах. Она отметила, что контроль со стороны Следственного комитета стал более действенным и нередко происходит так, что ситуация меняется.

Ранее 9 декабря стало известно, что желающих поменять Конституцию Россиян стало больше. Так, в 2018 году их было 66 процентов, а в 2019 — 68 процентов. По мнению 17 процентов, никаких изменений вносить в документ не надо. 54 процента считают Конституцию хорошей.

У тех, кто высказался за пересмотр документа, также спросили, какие изменения стоит внести. По мнению 6 процентов, нужны поправки, которые улучшили бы социальную политику. 5 процентов считают, что нужны изменения, которые помогли бы повысить уровень жизни россиян. По 3 процента считают, что нужно улучшать качество бесплатной медицины и образования.

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