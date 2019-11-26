Россия начала платить тысячи евро жалующимся заключенным

Российские власти в 2019 году начали массово признавать нарушения прав граждан, которые жаловались в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на условия содержания в тюрьмах и колониях. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал».

Как уточнила юрист «Мемориала» Марина Агальцова, речь идет как минимум о 142 жалобах. Во всех случаях российское правительство признало свою ответственность за ненадлежащие условия содержания в тюрьмах и колониях и предложило выплатить каждому заявителю от 1 тысячи до 12,8 тысячи евро компенсации. Суд принял односторонние заявления государства и прекратил производство по делам.

Материалы по теме «Каждую неделю кто-то умирал от передоза» Главный разведчик ДНР — о годах в московских СИЗО, тюремных тайнах и знаменитых арестантах

По словам Агальцовой, подобная практика позволяет разгрузить судей ЕСПЧ от рассмотрения однотипных жалоб. Кроме того, особую ценность представляет и сам факт признания государством-ответчиком того, что оно «в чем-то недорабатывает», отметила юрист. «Как мы знаем, признание вины — первый шаг для исправления ситуации... Мы ждем, что правительство приложит силы и исправит ситуацию с условиями содержания граждан в местах лишения свободы», — добавила она.

Как отмечает «Коммерсантъ», в 2012 году ЕСПЧ принял пилотное постановление по делу «Ананьев против России», в рамках которого ситуация в российских тюрьмах оценивалась как структурная проблема. При этом суд выдал правительству страны рекомендации по улучшению данной ситуации. Хотя Россия предоставляет ЕСПЧ регулярные отчеты о работе по выполнению полученных рекомендаций, принимаемых мер по-прежнему недостаточно, чтобы изменить ситуацию в тюрьмах в целом, заявила изданию юрист фонда «Русь сидящая» Ольга Подоплелова.

По ее словам, заключение под стражу до сих пор является самой применяемой мерой пресечения, а условия содержания остаются «фактически пыточными». «Это тот случай, когда государству гораздо проще и дешевле откупиться, чем системно что-то менять», — подчеркнула Подоплелова.

В 2018 году почти половина (43 процента) полученных ЕСПЧ приоритетных жалоб были поданы из России. При этом Россия также стала лидером по числу признанных ЕСПЧ нарушений прав человека: из 248 рассмотренных жалоб 238 были удовлетворены.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!