Автор Конституции России вступился за принцип двух президентских сроков подряд

Один из авторов Конституции России Сергей Шахрай вступился за принцип двух президентских сроков подряд, о желании отменить который ранее высказался глава государства Владимир Путин. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, оговорка о невозможности занимать пост президента более двух сроков подряд нужна России. Шахрай напомнил, что его позиция субъективна, так как во время написания Конституции, авторы исходили из необходимости этой нормы.

Кроме того, Шахрай обратил внимание на то, что российский лидер уже применил на практике соответствующий принцип. «Второй раз воспользоваться этой нормой именно он не может. А вообще, я бы поступил, как Виктор Степанович Черномырдин учил, светлая ему память: не чешите, где не чешется», — заключил он.

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19 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции Путин, комментируя вопрос о целесообразности внесения изменений в Конституцию России, заявил, что можно было бы убрать слово «подряд» в законе, где оговаривается количество сроков, в течение которых может править глава государства. Согласно документу, один и тот же человек не может занимать президентский пост больше двух сроков подряд, но при этом допускается переизбрание на третий и четвертый сроки, если между вторым и третьим был перерыв.

Шахрай — единственный из авторов Конституции, живущий в настоящее время. Наряду с ним, в написании Основного закона участвовали государственные деятели Сергей Алексеев и Анатолий Собчак.

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