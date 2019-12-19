Стало известно о предыдущем толковании принципа двух президентских сроков подряд

Конституционный суд России ранее уже давал толкование принципу двух президентских сроков подряд. Об этом стало известно «Интерфаксу» от информированного источника.
В предыдущий раз позиция относительно данного положения высказывалась судом в 1998 году. Подчеркивается, что тогда это было сделано по запросу депутатов Госдумы.
Источник отметил, что Конституционный суд не может принимать какое-либо участие в общественной дискуссии по этому вопросу, пока не поступит соответствующий запрос. Он также предположил, что решение о толковании данного положения будет основано на ранее вынесенном определении.
В ходе ежегодной пресс-конференции российский лидер Владимир Путин, комментируя вопрос о целесообразности внесения изменений в Конституцию России, заявил, что можно было бы убрать слово «подряд» в законе, где оговаривается количество сроков, в течение которых может править глава государства. Позже он уточнил, что с этим решением спешить нельзя, и обратил внимание на необходимость обсуждения этого вопроса.
Согласно конституции, один и тот же человек не может занимать президентский пост больше двух сроков подряд. Однако закон допускает переизбрание на третий и четвертый сроки, если между вторым и третьим был перерыв.