Предложена дата голосования по поправкам в российскую Конституцию

Голосование перед принятием поправок в Конституцию России можно провести вместе с выборами в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. Об этом сообщил сенатор Владимир Полетаев, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал заявление главы государства Владимира Путина в ходе ежегодного послания Федеральному собранию о необходимости провести всенародное голосование перед принятием поправок в Основной закон. «Все в конечном счете решают люди», — резюмировал он.

Также российский лидер призвал дать Госдуме больше полномочий. По мнению Путина, нижняя палата парламента должна утверждать назначение председателя правительства, вице-премьеров и всех министров. В свою очередь, руководители силовых ведомств должны назначаться президентом по согласованию с Советом Федерации. При этом президент будет не вправе не согласиться с решением Федерального собрания.

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В ходе ежегодной пресс-конференции в декабре 2019-го российский лидер, комментируя вопрос о целесообразности внесения изменений в Конституцию России, сказал, что можно было бы убрать слово «подряд» в законе, где оговаривается количество сроков, в течение которых может править глава государства.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Парламентарии избираются на пятилетний срок по смешанной избирательной системе. Последние выборы прошли в 2016 году.

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