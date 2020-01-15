Путин призвал дать Госдуме больше полномочий

Президент России Владимир Путин предложил поручить Госдуме утверждение председателя правительства, вице-премьеров и всех министров. Соответствующую инициативу глава государства озвучил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Трансляцию мероприятия ведет в YouTube телеканал «Россия 24».

При этом президент будет не вправе не согласиться с парламентом, подчеркнул Путин, говоря о принятии возможных поправок в конституцию.

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Руководители силовых ведомств должны назначаться президентом по согласованию с Советом Федерации, считает российский лидер.

В целом основной закон не исчерпал свой потенциал и не нуждается в замене, заявил в ходе выступления российский лидер. Однако, по его мнению, сегодня назрела необходимость дать конституции приоритет над международным законодательством. Среди других инициатив — новые требования к высшим чиновникам.

Владимир Путин подчеркнул, что предложенные изменения в основной закон должны быть вынесены на общественное голосование.

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