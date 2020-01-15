Путин решил поделиться полномочиями при назначении глав силовых ведомств

Президент России Владимир Путин решил поделиться с Советом Федерации полномочиями при назначении глав силовых ведомств. Об этом он заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Его трансляцию вело в YouTube телеканал «Россия 24».

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Российский лидер пояснил, что страна в силу причин «огромной территории, сложного национально-территориального устройства и многообразия культурно-исторических традиций» не может нормально развиваться в форме парламентской республики и должна остаться президентской республикой. Поэтому несмотря на стремление расширить полномочия Госдумы, за главой государства будут закреплены ключевые постановления.

В частности, российский лидер оставит за собой право определять приоритеты работы правительства, отстранять от работы председателя правительства, вице-премьеров и министров, а также руководить правоохранительными органами. При этом назначение руководителей силовых ведомств Путин предложил назначать по согласованию с верхней палатой Федерального собрания. Такой принцип может быть применен и в отношении региональных прокуроров, отметил он.

Ранее глава государства предложил поручить Госдуме утверждение председателя правительства, вице-премьеров и всех министров. При этом президент будет не вправе не согласиться с парламентом, подчеркнул Путин, говоря о принятии возможных поправок в конституцию.

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