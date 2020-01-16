Автор песни Лепса подтвердил сотрудничество с Мишустиным

Поэт Александр Вулых, написавший текст песни «Зола» для Григория Лепса, подтвердил, что автором музыки к композиции выступил кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин. Его слова передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК в четверг, 16 января.

Вулых также подтвердил сообщение о том, что Мишустин написал музыку к песне Лепса «Настоящая женщина». Он объяснил, что для чиновника сочинение музыки — хобби, которое тот не афиширует. По его словам, Мишустин также «очень прилично играет на фортепиано, иногда музицирует в компании друзей».

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Мишустин указан как композитор «Золы» и «Настоящей женщины» в реестре Российского авторского общества (РАО).

Сам Лепс назвал слухами связь чиновника с его произведениями. «Политики пусть занимаются политикой, а нам, музыкантам, оставьте музыку», — заявил исполнитель.

О том, что Мишустин принял участие в создании песен Лепса, ранее в четверг сообщила принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на «двух хороших знакомых» чиновника. «Настоящая женщина» вышла на пластинке Лепса «Пенсне» в 2011-м, «Зола» — на альбоме «Апгрейд» в 2016-м.

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