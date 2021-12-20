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Григорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой

Суд развел певца Григория Лепса и балерину Анну Шаплыкову
Начало событий в новости Григорий Лепс решил развестись после 20 лет брака

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск российской балерины Анны Шаплыковой и развел ее с эстрадным певцом Григорием Лепсверидзе (настоящая фамилия артиста). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что на заседании присутствовал только представитель Шаплыковой. От Лепса в суд поступило согласие на расторжение брака.

Ранее сообщалось, что в ходе раздела имущества певец подарил жене прибыльную ювелирную компанию. Музыкант является учредителем восьми компаний, одна из которых занимается продажей ювелирных изделий. 15 декабря Григорий Лепс и совладелец фирмы Сайда Хусуев вышли из состава учредителей, единственной владелицей компании стала Шаплыкова.

О том, что Григорий Лепс решил развестись после 20 лет брака, стало известно 10 декабря. На развод подала супруга музыканта.

Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году и через два года поженились. У пары трое детей: Ева, Николь и Иван. До Шаплыковой Лепс был женат на Светлане Дубинской.

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Сергей Равин
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