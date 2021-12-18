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Григорий Лепс подарил жене прибыльную компанию перед разводом

Разводящийся с супругой Григорий Лепс подарил ей прибыльную ювелирную компанию

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец Григорий Лепс подарил жене прибыльную ювелирную компанию в ходе раздела имущества. Об этом сообщает KP.RU.

Григорий Лепсверидзе (настоящая фамилия артиста), находящийся в состоянии развода и раздела имущества с Анной Шаплыковой, является учредителем восьми компаний. Все эти предприятия были созданы во время 20-летнего брака супругов.

Одна из компаний, созданных артистом, занимается продажей ювелирных изделий. 15 декабря стало известно, что Лепс и совладелец ювелирной фирмы Сайда Хусуев вышли из состава учредительной компании. Таким образом, единственной владелицей компании стала Шаплыкова. Уточняется также, что организация является прибыльной. В 2020 году ее общая выручка составила 18 миллионов рублей, а чистая прибыль — 3,2 миллиона рублей.

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Ранее сообщалось, что за 20 лет брака Лепс и Шаплыкова приобрели имущество общей стоимостью более одного миллиарда рублей. Супруге артиста принадлежит квартира в жилом комплексе River House в Хамовниках. Ее стоимость составляет по меньшей мере 230 миллионов рублей.

О разводе Григория Лепса с Анной Шаплыковой стало известно 10 декабря. Они познакомились в 2000 году, а через два года поженились. У пары трое детей: Ева, Николь и Иван. По словам адвоката Шаплыковой, пара еще не обсуждала раздел имущества. В последние годы вся семья Лепса проживала в загородном особняке в поселке Коровино, а сам певец говорил, что построил этот дом для жены и детей.

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Никита Савин
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