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Раскрыты детали развода Григория Лепса

Адвокат Анны Шаплыковой рассказала о деталях ее развода с Григорием Лепсом

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Раскрыты детали развода российского певца Григория Лепса с Анной Шаплыковой. Об этом сообщает Starhit.

Адвокат Шаплыковой Оксана Якимова рассказала, что «они разводятся абсолютно мирно, без каких-либо скандалов, остаются в добрых отношениях, поддерживают общение». Причиной расставания супругов она назвала кризис в отношениях. По словам юриста, артист и его жена стараются достойно пройти эти испытания.

«Кто знает, может быть, они еще когда-нибудь будут вместе. Но на данном этапе шаг сделан обоюдно и твердо», — заявила Якимова.

Отмечается, что пока пара не обсуждала вопрос раздела имущества. В последние годы вся семья Лепса проживала в загородном особняке в поселке «Коровино», а сам певец говорил, что построил этот дом для жены и детей.

О том, что Анна Шаплыкова подала на развод с Григорем Лепсом, стало известно ранее в пятницу. Они познакомились в 2000 году, а через два года поженились. У пары трое детей: Ева, Николь и Иван.

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Евгений Шульгин
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