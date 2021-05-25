«Белавиа» начала отменять рейсы после решения ЕС запретить полеты в Европу

Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж с 25 мая и до 30 октября 2021 года, сообщает перевозчик на своем сайте.

Такое решение авиакомпания приняла после запрета Великобритании и Франции летать своим самолетам в оба государства.

В «Белавиа» заявили, что огорчены сложившейся ситуацией, «которую не в силах изменить», и извинились перед пассажирами. Они могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или выбрать новую дату вылета в течение года от момента их покупки.

Ранее Европейский союз решил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты своих стран и находиться в их воздушном пространстве. Саммит ЕС поручил Совету ЕС принять необходимые меры для этого после вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту Протасевич был задержан. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.