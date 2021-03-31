Украина отказалась сотрудничать с Россией в туризме

Правительство Украины отказалось от сотрудничества с Россией в области туризма. Об этом сообщает РИА Новости.

Кабинет министров Украины принял соответствующее решение на заседании в среду, 31 марта. По мнению Киева, такое сотрудничество между странами не имеет перспектив в будущем.

В пояснительной записке к документу говорится, что разрыв был необходим из-за фактической остановки сотрудничества Украины со «страной-агрессором». «Прекратить действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма», — говорится в постановлении.

Соглашение было подписано летом 1999 года в Киеве. Согласно договору, стороны взяли курс на укрепление и поощрение сотрудничества в сфере туризма на основе взаимной выгоды и равноправия, а также международных договоров, участниками которых являются оба государства.

Ранее Украина вышла из соглашения СНГ о гражданской авиации и использовании воздушного пространства. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский 23 февраля.