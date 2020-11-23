Украина вышла из еще одного договора СНГ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики», который был принят Верховной Радой 5 ноября. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно документу, Украина вышла из еще одного соглашения стран Содружества независимых государств (СНГ) о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ в Москве 25 января 2000 года.

Как считают украинские власти, договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому есть риск получения членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для торгово-экономического давления на Украину.

В сообщении говорится, что выход из договора защитит национальные экономические интересы Украины с помощью устранения механизма, обуславливающего межгосударственный обмен информацией по экономическим вопросам.

Ранее Киев уже прекратил участие в соглашении о сотрудничестве пограничных войск государств СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности. Кроме того, в начале июля Украина вышла из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран — участников СНГ, а в ноябре прекратила участие в соглашении «Об улучшении расчетов между хозяйственными организациями стран-участниц организации».

Также с января 2014-го по июль 2019 года Киев вышел из 19 соглашений СНГ. В их числе — «Об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, созданных в СССР» и «О стандартизации вооружения с СНГ».