Украина разорвала очередное соглашение с СНГ

Украина впервые после полного обновления власти прекратила свое участие в одном из соглашений СНГ. Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Документ был подписан президентом страны Владимиром Зеленским. На этот раз Киев прекратил свое участие в соглашении СНГ «Об улучшении расчетов между хозяйственными организациями стран-участниц организации».

Последний раз до этого Украина уходила из заключенных в рамках содружества документов в июле 2019, при правительстве Владимира Гройсмана. За период с января 2014-го по июль 2019 года Киев вышел из 19 таких соглашений. Среди них оказались соглашения «Об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, созданных в СССР» и «О стандартизации вооружения с СНГ».

О выходе из Содружества на Украине говорят с момента смены власти в 2014 году, однако активные действия в этом направлении начались только весной прошлого года. Занимавший на тот момент пост президента Украины Петр Порошенко официально поручил правительству страны подготовить предложения относительно выхода из СНГ только в апреле 2018-го. Месяц спустя он подписал указ о прекращении действия отдельных международных договоров в рамках СНГ, заявив, что Киев сохранит лишь те соглашения, которые выгодны Украине.

В исполкоме СНГ отмечают, что уведомления о выходе из соглашений в рамках Содружества Киев продолжал подавать вплоть до июля этого года, однако в августе и сентябре этот процесс прекратился. В исполкоме заминку связывают с уходом в отставку правительства Владимира Гройсмана и надеются, что Украина не возобновит процесс выхода из международных договоров.

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