Украина вышла из соглашения СНГ о финансовой разведке

Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран — участников СНГ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

Зеленский поручил министерству иностранных дел проинформировать исполнительный комитет СНГ о выходе Украины.

В тексте указа отмечается, что соглашение о финансовой разведке было достигнуто 5 декабря 2012 года в Ашхабаде.

В ноябре 2019 года Украина прекратила свое участие в соглашении СНГ «Об улучшении расчетов между хозяйственными организациями стран-участниц организации».

С января 2014-го по июль 2019 года Украина вышла из 19 соглашений СНГ. Среди них — соглашения «Об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, созданных в СССР» и «О стандартизации вооружения с СНГ».

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