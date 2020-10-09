В России оценили планы Украины по выходу из еще одного соглашения СНГ

Планы Украины по выходу из очередного соглашения о сотрудничестве государств — участников Содружества независимых государств (СНГ) станут поводом для дальнейшего развития информационных войн между Киевом и Москвой. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT.

«Вектор понятен: речь идет о том, чтобы вписаться в общую тенденцию, задаваемую большей частью ведущих украинских политиков. Этот вектор нацелен на разрыв отношений с Россией, на постоянное доказательство через антироссийские шаги верности так называемому европейскому выбору», — отметил Новиков.

О намерении Украины выйти из соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией сообщил 9 октября депутат Верховной Рады от фракции партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Соответствующий законопроект уже готов.

Ранее Киев уже прекратил участие в соглашении о сотрудничестве пограничных войск государств СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности. Кроме того, в начале июля Украина вышла из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран — участников СНГ, а в ноябре прекратила участие в соглашении «Об улучшении расчетов между хозяйственными организациями стран-участниц организации».

Также с января 2014-го по июль 2019 года Киев вышел из 19 соглашений СНГ. В их числе — «Об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, созданных в СССР» и «О стандартизации вооружения с СНГ».