Украина вышла из соглашения СНГ о погранвойсках

Украина вышла из соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности. Решение в среду, 5 августа, принял кабмин, передает ТАСС.

Соглашение было подписано в 2006 году в Москве. Документ предусматривает взаимодействие войск при проведении различных исследований и разработке современных средств охраны границы.

В начале июля Украина вышла из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран — участников СНГ, а в ноябре прекратила участие в соглашении «Об улучшении расчетов между хозяйственными организациями стран-участниц организации».

Кроме того, с января 2014-го по июль 2019 года Киев вышел из 19 соглашений СНГ. В их числе — «Об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, созданных в СССР» и «О стандартизации вооружения с СНГ».