Украина расторгнет меморандум с Россией о борьбе с терроризмом

Правительство Украины намерено расторгнуть меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, заключенный с Россией в 2012 году. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на повестку заседания кабмина 8 июля.

Прекращение действия меморандума позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты интересов Украины «в условиях вооруженной агрессии России», сказано в документе.

Ранее стало известно, что Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран — участников СНГ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

В 2014 году на Украине вспыхнул военный конфликт. Часть Донбасса провозгласила независимость после смены центральной власти в Киеве. Украина обвиняет Россию в оккупации и поддержке сепаратизма. Москва отвергает обвинения.

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