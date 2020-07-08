Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом

Правительство Украины приняло решение прекратить действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, передает «112.ua».

В постановлении кабмина говорится, что Министерству иностранных дел Украины поручено оповестить Москву о расторжении документа.

О том, что правительство Украины намерено расторгнуть заключенный в 2012 году меморандум, сообщалось ранее. В качестве причины указывалась возможность создать дополнительные основания для защиты интересов республики «в условиях вооруженной агрессии России».

В июне замглавы МИД Украины Василий Боднар сообщил, что с 2014 года Киев прекратил действие примерно 150 из 453 договоров и соглашений с Россией, в том числе договор «О дружбе, сотрудничестве и партнерстве».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!