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Путин заявил о третьей карательной операции Украины в Донбассе

Президент Путин заявил, что Киев третий раз проводит карательную операцию в Донбассе

Фото: Alexey Nikolsky / Reuters

Киевские власти уже провели две карательные операции в Донбассе. Сейчас обострение происходит в третий раз, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности страны по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), трансляция которого ведется на портале «Смотрим.ру».

Он рассказал, что Россия с самого начала делала все необходимое, чтобы мирным путем разрешить все возникшие противоречия.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин собрал заседание Совета безопасности страны по вопросу признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Он отметил, что данный вопрос тесно связан с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе в частности.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к российскому президенту с просьбой признать независимость республик. Также Пушилин попросил Путина рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в области обороны.

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Юлия Ямпольская
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