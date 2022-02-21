Глава ДНР попросил Путина признать независимость республики

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее 15 февраля депутаты Госдумы России в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР. За проект постановления о немедленном обращении к главе государства проголосовал 351 парламентарий.

Российский лидер отметил, что возможности для выполнения Минских соглашений в Донбассе еще не исчерпаны и понадеялся на решение конфликта на текущем этапе. При этом он назвал происходящее в регионе геноцидом.