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Глава ДНР попросил Путина признать независимость республики

Глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Путину с просьбой признать ДНР

Фото: пресс-служба главы ДНР/ТАСС

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее 15 февраля депутаты Госдумы России в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР. За проект постановления о немедленном обращении к главе государства проголосовал 351 парламентарий.

Российский лидер отметил, что возможности для выполнения Минских соглашений в Донбассе еще не исчерпаны и понадеялся на решение конфликта на текущем этапе. При этом он назвал происходящее в регионе геноцидом.

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Алина Гончарова
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